Ο Βρούτσης ενημερώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Προς αναβολή οδεύει το παιχνίδι με τον Άρη

Φωτογραφία: Intime
Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες, μετά τη δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 20χρονο οπαδό του «δικεφάλου» και αφού κατέθεσε αίτημα για αναβολή του ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Άρη στην PAOK Sports Arena, έσπευσε να ενημερώσει και τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Σε επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με τον Υπουργό εξήγησαν με κάθε λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας και από την πλευρά της Πολιτείας φάνηκε πως έγινε κατανοητό ότι πρέπει να αναβληθεί το ματς. Κάτι απολύτως λογικό, καθώς η κατάσταση είναι έκρυθμη στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΕΣΑΚΕ είναι σύμφωνος με την αναβολή του ντέρμπι, ωστόσο πλέον την τελική απόφαση θα πάρει η Πολιτεία, έπειτα από την εισήγηση της Αστυνομίας που αναμένεται το πρωί του Σαββάτου (14/3). Τότε, θα τοποθετηθεί η Ελληνική Αστυνομία και στη συνέχεια η ΔΕΑΒ και η Πολιτεία αναμένεται να ανακοινώσουν την αναβολή του μεγάλου ντέρμπι πιθανότατα μέχρι τις 11 π.μ

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από την πρώτη στιγμή έχει πλήρη και σαφή ενημέρωση για το ζήτημα και ουσιαστικά βρισκόμαστε πλέον προ των πυλών της αναβολής του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πηγή: www.gazzetta.gr

Γιάννης Βρούτσης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

