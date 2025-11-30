Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τρομερό κάρφωμα στο Top 10 των καλύτερων φάσεων του NBA – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς και με εντυπωσιακό κάρφωμα βρέθηκε στο νούμερο 6 των καλύτερων φάσεων της αγωνιστικής του NBA.
Στο τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Νετς, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ και κέρδισε τις εντυπώσεις στο Fiserv Forum με ένα τρομερό κάρφωμα πάνω σε αντίπαλό του, με τον Γιάννη και τους συμπαίκτες του να ξετρελαίνονται.
Στην κορυφή του Top 10 του NBA βρέθηκε ο Σιάκαμ με το buzzer beater στον αγώνα των Πέισερς κόντρα στους Μπουλς.
