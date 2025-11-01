Ο Παύλος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στα προκριματικά του Ηellenic Championship

Ο Παύλος Τσιτσιπάς πάλεψε για την έκπληξη στα προκριματικά του Ηellenic Championship, ωστόσο το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι αποδείχθηκε πολύ ψηλό.

Με τον Στέφανο και τον Απόστολο Τσιτσιπά στο box του, ο 20χρονος Παύλος (Νο.887) δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι (Νο.94) στον πρώτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης.

Ο νεαρός Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 6-1, 6-2 σε 59 λεπτά, στην πρώτη του εμφάνιση στο ATP Tour.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο κυρίως ταμπλό του μονού στο τουρνουά της Αθήνας είναι ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Νούνο Μπόρζες.