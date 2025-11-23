Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε αλλά έχασε από τον Ολυμπιακό στο “καυτό” Παλατάκι

Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ (5-2) να σταματήσει το αήττητο του Ολυμπιακού (8-0) και γνώρισε την πρώτη του ήττα με 81-92 μετά την πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, γνώρισε και την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα του.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την κλασική του πεντάδα, δηλαδή με Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, βλέποντας τον Ολυμπιακό να αποσπάται στο σκορ χάρη σε συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα (11-21 με τρίποντο του Λι). Άμεσα απάντησε με 6-0 ο Δικέφαλος και μείωσε στους τέσσερις, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με δύο πόντους του Λι από την γραμμή των βολών.

Πολύ ανταγωνιστικός ήταν και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ, με την ποιότητα του Ολυμπιακού όμως να είναι εμφανής. Ο Δικέφαλος έκανε τα δικά του σερί απαντώντας στο +12 των Ερυθρολεύκων (26-38) και μειώνοντας γρήγορα γρήγορα στους πέντε (33-38). Τα εύστοχα σουτ του Λι ήταν η αιτία που η διαφορά της ανάπαυλας ήταν οι 7 πόντοι.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις σε επίθεση και άμυνα, με αποτέλεσμα να πάει προηγούμενος με 12 πόντους στο τηλεοπτικό τάιμ-άουτ (46-58). Η εικόνα δεν άλλαξε μετά το τάιμ-άουτ, αντιθέτως η διαφορά όλο και μεγάλωνε και το τρίποντο του Βεζένκοβ την έστειλε στους 18 (46-64, 3:43).

Στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ όσο και αν προσπαθούσε να μαζέψει την κατάσταση, ο Φουρνιέ την συντηρούσε σε επίπεδα ασφαλείας. Τα τελευταία λεπτά ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα και απέμενε η έκταση της διαφοράς. Στα τελευταία λεπτά αναμφισβήτητα έδειξε μαχητικότητα και μείωσε την διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92.

Πηγή: metrosport.gr