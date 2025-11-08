MENOY

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσκισε τη φανέλα του πανηγυρίζοντας τον τίτλο του Hellenic Championship, βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς “λύγισε” με 2-0 σετ (4-6, 6-3, 7-5) τον Λορέντζο Μουζέτι σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο Hellenic Championship της Αθήνας και πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου.

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” τριών ωρών στην Αθήνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να πάρει τον τίτλο στο πρώτο Hellenic Championship και έσκισε τη φανέλα του, πανηγυρίζοντας μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους του τένις.

Μετά τον τελευταίο του πόντο στον τελικό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέταξε τη ρακέτα του και έσκισε τη φανέλα του, δείχνοντας το πάθος του για νίκη, ακόμη και μετά από μία καριέρα με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του τένις.

Ο Τζόκοβιτς συνηθίζει πάντως να πανηγυρίζει με αυτό τον τρόπο.

Νόβακ Τζόκοβιτς

