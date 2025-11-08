Έγραψε ιστορία στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς: Κατέκτησε τον 101ο τίτλο του κερδίζοντας μετά από τρίωρη μάχη 2-1 τον Μουζέτι, βίντεο

O Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ο 3ος τενίστας που «έσπασε» το φράγμα των 100 τίτλων καθώς κέρδισε τον 101ο τίτλο της καριέρας του στην Αθήνα.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε σε 2.59′ με ανατροπή 4-6, 6-3, 7-5 του Λορέντζο Μουζέτι στον τελικό του τουρνουά ATP 250 που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens.

Ο Νόλε Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Τζίμι Κόνορς με 109 και ακολουθεί με 103 ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε στο πλευρό του 14.000 θεατές έχασε το 1ο σετ αλλά επέστρεψε και πήρε τη νίκη και τον τίτλο στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη μετά από 31 χρόνια στην Αθήνα!

Τον τελικό παρακολούθησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Λορέντζο Μουζέτι είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Νόλε έσβησε τα 2 αλλά ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε το 3ο και έφτασε σε μπρέικ (2-1).

O Μουζέτι με άσο έκλεισε το 4ο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-1. Έφτασε και σε νέο μπρέικ πόιντ αλλά ο Νόλε το έσβησε.

Εν συνεχεία με άσο πήρε το 5ο και μείωσε σε 3-2. Ο Ιταλός έφτασε στο 5-3 και ο Σέρβος κράτησε το σερβίς του για το 5-4. Τελικά ο Μουζέτι πήρε το 1ο σετ με 6-4.

Στο 2ο σετ ο Νόλε βρέθηκε στο 2-1 αλλά ο Ιταλός δεν του έδωσε δικαίωμα να φτάσει σε μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3.

Στο 8ο γκέιμ ήρθε το πολυπόθητο μπρέικ για τον Σέρβο που προηγήθηκε 5-3! Ο Τζόκοβιτς έσβησε μπρέικ πόιντ, έκλεισε στο 6-3, και ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Νόλε έφτασε σε μπρέικ (2-1) και αποθεώθηκε από τον κόσμο! Με το σερβίς του πήγε στο 3-1 αλλά ο Μουζέτι είχε μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ.

Ο Τζόκοβιτς το έσβησε αλλά ο Μουζέτι επέμεινε και έφτασε και σε νέο μπρέικ πόιντ το οποίο αξιοποίησε για το 3-3! Με μεγάλη προσπάθεια ο Νόλε πήρε πίσω το μπρέικ για το 4-3!

Με το σερβίς του πήγε στο 5-3 όμως ο Μουζέτι είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Ο Σέρβος έσβησε το πρώτο αλλά ο Ιταλός αξιοποίησε το επόμενο και ισοφάρισε σε 5-5 με μπρέικ.

Ο Νόλε είχε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά το έσβησε ο Ιταλός. Ο Μουζέτι είπε «όχι» και σε τρίτο μπρέικ πόιντ και με άσο πήρε το πλεονέκτημα.

Ο Σέρβος δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Είχε και 4ο μπρέικ πόιντ στο γκέιμ και τα κατάφερε. Με μπρέικ πήγε στο 6-5 και έκλεισε το ματς στο σερβίς του.