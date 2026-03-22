Ο Μίλτος Τεντόγλου για μια ακόμα κορυφή, στον τελικό του μήκους για το τρίτο του μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου

Τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που γίνεται στο Τόρουν της Πολωνίας και η Ελλάδα περιμένει ένα ακόμα μετάλλιο, μετά από αυτό του Εμμανουήλ Καραλή. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει την Κυριακή (22.03, 20.12, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ) σε ένα στάδιο που το 2021 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, σε μια διοργάνωση όπου έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια και προσδοκά να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τη συλλογή του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κάνει φέτος 8,27 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που θα πάρουν μέρος στον τελικό του μήκους. Ο 28χρονος είναι στην κατάσταση που του επιτρέπει να ψάξει το άλμα που θα του δώσει θέση στο βάθρο και γιατί όχι στο υψηλότερο σκαλί. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες.

Ο Τεντόγλου από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις εκ των οποίων τα 12 χρυσά και το ένα ασημένιο.

Ο Ματία Φουρλάνι είναι ο νικητής τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού στο Τόκιο όσο και του κλειστού στη Ναντζίνγκ και με 8,39 μ. είναι ο άλτης με τη δεύτερη επίδοση στον κόσμο. Ο 21χρονος αθλητής έχασε το εθνικό πρωτάθλημα καθώς και κάποιες προπονήσεις λόγω ίωσης που τον κράτησε πίσω. Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ θα δώσει τις πρώτες του εξετάσεις σε μεγάλη διοργάνωση, στην οποία κατεβαίνει με την κορυφαία επίδοση. Ο 22χρονος έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, ωστόσο αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρασή του υπό την πίεση του φαβορί.

Στον τελικό του μήκους, πέρα από τον νικητή του 2022 και 2024, Μίλτο Τεντόγλου, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα).

H Ντραγκομίροβα στο 5αθλο

Την προσπάθεια της στο πρώτο παγκόσμιο της καριέρας της ξεκινάει και ολοκληρώνει την Κυριακή, η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ θέλει να βελτιώσει το ατομικό της 4.176 β. και να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη. Η αθλήτρια θα μπει στον αγώνα με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό που θα την βοηθήσουν να ξεπεράσει τον εαυτό της. Στον αγώνα θα συμμετάσχουν 13 αθλήτριες με την Ελληνίδα να έχει την ένατη επίδοση ανάμεσα στους μετέχουσες. Το πρώτο αγώνισμα της ημέρας θα είναι τα 60 μ. εμπ. και θα ακολουθήσουν ύψος, σφαιροβολία, μήκος και 800 μέτρα.

Το κυριακάτικο πρόγραμμα (22.03.2026)

Πρωί 11.20 ΕΡΤ2

11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.20 Μήκος (Γ) Τελικός

11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου Ντραγκομίροβα

11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο Ντραγκομίροβα

Απόγευμα 18.30 ΕΡΤ2

18.40 Μήκος 5αθλου Ντραγκομίροβα

18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός

19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

20.12 Μήκος (Α) Τελικός Τεντόγλου

20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός

20.38 800 μ. (Α) Τελικός

20.53 800 μ. (Γ) Τελικός

21.03 800 μ. 5αθλου Ντραγκομίροβα

21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός

21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός