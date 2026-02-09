Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στην απεργία του – Επιστρέφει στη δράση για την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να επιστρέψει στα γήπεδα με τη φανέλα της Αλ Νασρ μετά την απεργία που έκανε για δύο αγώνες, λόγω της αντιπαράθεσης που είχε με το PIF (το κρατικό επενδυτικό ταμείο που χρηματοδοτεί την ομάδα).

Η Αλ Νασρ είχε στερηθεί την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από τα δύο τελευταία νικηφόρα παιχνίδια της, όμως πλέον σύμφωνα με την «A Bola» ο 41χρονος σταρ κέρδισε τη μάχη με το PIF και θα επιστρέψει το Σάββατο (14/02) στο παιχνίδι με την Αλ Φατεχ.

Ο Ρονάλντο είχε κόντρα για δύο λόγους με το PIF. Ο πρώτος ήταν η άνιση μεταχείριση σε σχέση με την Αλ Χιλάλ, που χρηματοδοτείται και αυτή από το ίδιο ταμείο. Ο δεύτερος ήταν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές μισθών σε αρκετούς υπαλλήλους του συλλόγου.

Η κατάσταση διορθώθηκε για την Αλ Νασρ, αφού οι υπάλληλοι έλαβαν τα λεφτά τους και ο Πορτογάλος σταρ ενημέρωσε ότι θα είναι και πάλι διαθέσιμος.

Ακόμη ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιστροφή του στη δράση ήταν η επιστροφή του Ζοσέ Σεμέδο και του Σιμάο Κοουτίνιο στη διοίκηση της ομάδας ως γενικός και αθλητικός διευθυντής αντίστοιχα. Οι δύο είχαν «παγώσει» το Δεκέμβριο και αυτό δυσκόλεψε το μεταγραφικό πλάνο του Ιανουαρίου.