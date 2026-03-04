Ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ διαιτητής στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΠΟ όρισε σήμερα τον Ισπανό διεθνή διαιτητή, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι στο «Καραϊσκάκη», μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής στη Super League.

Ο 43χρονος διεθνής διαιτητής, της κατηγορίας Elite της UEFA, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Βεργέτης και στο VAR θα είναι οι Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα και Μιγκέλ Ανχελ Ορτίθ Αρίας.

Από εκεί και πέρα το Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός θα διευθύνει ο Τσακαλίδης και στο ΑΕΚ-Λάρισα θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης. Αναλυτικά οι διαιτητές της 24ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

17:00 Αρης-Ατρόμητος

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί : Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος

4ος : Μέγας

VAR : Κουμπαράκης, Φωτιάς.

18:00 ΑΕΚ-Λάρισα

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί : Μηνούδης, Τσολακίδης

4ος : Ματσούκας

VAR : Ευαγγέλου, Κατοίκος.

ΚΥΡΙΑΚΗ

16:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί : Μπουξμπάουμ, Κομισοπούλου

4ος : Κατοίκος

VAR : Πουλικίδης, Ευαγγέλου.

17:00 Βόλος-ΟΦΗ

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί : Νταβέλας, Δέλλιος

4ος : Ανδριανός

VAR : Φωτιάς, Σιδηρόπουλος.

19:00 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί : Κωσταράς, Κόλλιας

4ος : Κόκκινος

VAR : Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης.

21:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Σάντσεθ Μαρτίνεθ

Βοηθοί : Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Μιρ

4ος : Βεργέτης

VAR : Βιγανουέβα, Ορτίθ Αρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:00 Παναιτωλικός-Κηφισιά

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί : Κλεπετσάνης, Μπαλιάκας

4ος : Τσέτσιλας

VAR : Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ