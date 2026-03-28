Ο Ηρακλής έχασε μεγάλες ευκαιρίες και ηττήθηκε από την Καλαμάτα στο Super Cup

Ο Ηρακλής ηττήθηκε με 1-0 από την Καλαμάτα και έχασε την ευκαιρία μετά την άνοδο του στη Super League να κατακτήσει και το Super Cup.

Το πρώτο ημίχρονο είχε πολλές φάσεις εκατέρωθεν, αλλά τους τερματοφύλακες των δύο ομάδων νικητές! Ο Ηρακλής έχασε σημαντικές στιγμές να ανοίξει το σκορ, με σημαντικότερη αυτή του Μάναλη, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον Γκέλιο.

Ο Ηρακλής έχασε και άλλες ευκαιρίες, όπως και η Καλαμάτα, με το 0-0 να παραμένει στη λήξη του ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Καλαμάτα πήρε κεφάλι στο σκορ χάρη σε γκολ του Τσέλιου. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Κατάλντι στη μεσαία γραμμή, ο Τσέλιος πλάσαρε δυνατά με το δεξί και νίκησε τον Στουρνάρα.

Ο Ηρακλής συνέχισε να χάνει την μια ευκαιρία μετά την άλλη, με τον Μάναλη να αστοχεί προ κενής εστίας, ενώ υπήρχαν και διαμαρτυρίες για πέναλτι. Τίποτα όμως δεν άλλαξε και η Καλαμάτα κατέκτησε το Super Cup, ενώ ο Γηραιός έκανε την πρώτη ήττα του μέσα στη σεζόν.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Στουρνάρας, Τσάκλα, Εραμούσπε, Βιτλής, Κατσίκας, Κράιντς, Φοφανά, Ουάρντα, Τζίμας, Ντέλετιτς, Μάναλης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι, Οικονόμου, Τσέλιος, Παμλίδης, Μορέιρα, Τσίνο Μορέιρα, Μάντζης.

