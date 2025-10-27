MENOY

Ο Giannis “άγγιξε” το triple-double στην ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία βραδυά απολαυστικός, όμως η εντυπωσική απόδοση του δεν ήταν αρκετή στους Μπακς, για να αποφύγουν την ήττα από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 118-113.

Ο Έλληνας άσος «άγγιξε» το 57ο triple-double της καριέρας του, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ κι’ εννέα ασίστ, ενώ καλή απόδοση για τα «ελάφια» είχαν ο Έι Τζέι Γκριν με 20 πόντους και ο Ράιαν Ρόλινς με 14 πόντους και οκτώ ασίστ.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος σημείωσε 10 από τους 24 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ πέτυχε 23 πόντους, πήρε οκτώ ριμπάουντ κι’ έδωσε έξι ασίστ.

Μάλιστα, ο Μόμπλεϊ ήταν αλάνθαστος από την γραμμή των ελευθέρων βολών με 12 εύστοχες προσπάθειες, εκ των οποίων οι έξι στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα και ουσιαστικά, χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Παράλληλα, ο Σαμ Μέριλ πρόσθεσε 17 πόντους και ο Ντε’Άντρε Χάντερ σημείωσε 16 στο ντεμπούτο του στην σεζόν με τους Καβαλίερς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Γιάννης Αντετοκούνμπο

