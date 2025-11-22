MENOY

Ο Άρης συνδύασε ουσία και θέαμα και νίκησε τον Προμηθέα στο “Παλέ”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνδυάζοντας ουσία και θέαμα ο Άρης επικράτησε με επιθετική πολυφωνία του Προμηθέα (96-80) και κέρδισε παράλληλα το δυνατό χειροκρότημα του κόσμου του. Θετικό ντεμπούτο για τον Άντζουσιτς με 12 πόντους.

Έχοντας 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και δείχνοντας νέα σημάδια βελτίωσης σε άμυνα και επίθεση επιβλήθηκε του Προμηθέα και ανέβηκε έτσι στο 3-5, ρεκόρ που έχει πλέον και ο Προμηθέας.

Πρώτος σκόρερ των κιτρινόμαυρων ο Αμίν Νουά με 17 πόντους, ακολούθησε ο Τζέικ Φόρεστερ με 14 πόντους, στους 13 έφτασε ο Μπράις Τζόουνς και από 12 έβαλαν οι Ρόνι Χάρελ και Ντανίλο Άντζουσιτς. Ο Σέρβος άρεσε στο ντεμπούτο του, το απόλαυσε, έχοντας 2/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Για τον Προμηθέα, που έπαιξε χωρίς τον Κένταλ ΜακΚάλουμ, ξεχώρισαν ο Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους και ο Τζέι Πι Μακιούρα με 17 πόντους.

Ακολουθεί το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Στην επόμενη αγωνιστική (9η) ο Προμηθέας θα υποδεχτεί τη Μύκονο (6/12, 16:00), ενώ ο Άρης θα κάνει το ρεπό του.

«Εξερράγη» ο Άρης με σερί 13-0 στη δεύτερη περίοδο

Με επιθετική πολυφωνία ο Άρης προηγήθηκε 7-2 και 14-8 δείχνοντας να βρίσκει ρυθμό, ενώ ενδιάμεσα ο Προμηθέας είχε σκοράρει από τα 6,75μ. με τους Μακιούρα και Γκρέι. Τα εκατέρωθεν τρίποντα διαμόρφωσαν το 20-18, Γκρέι (10π.) και Μακιούρα (8π.) έβαλαν μπροστά την ομάδα τους (20-22) προτού ο Φόρεστερ κλείσει την πρώτη περίοδο στην απόλυτη ισορροπία του 22-22.

Οι Πατρινοί έμεναν πάντα σε επαφή με το σκορ χάρη στον Γκρέι (27-27), όμως ο Φόρεστερ φρόντισε να ξεσηκώσει το Παλέ με προσωπικό σερί 4-0, το οποίο διευρύνθηκε στο συνολικό 13-0 χάρη και στους Μήτρου-Λονγκ, Πουλιανίτη (40-27). Ο Γκρέι, φτάνοντας τους 14 πόντους, διέκοψε τον οίστρο των κιτρινόμαυρων, όμως η διαφορά ανέβηκε στο +17 (47-31). Εκεί, απάντησε ο Χάρις με δύο σερί τρίποντα και μείωσε έτσι στο 47-37 του ημιχρόνου, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του.

Πλησίασε στους 2 πόντους ο Προμηθέας, ξέφυγε ξανά ο Άρης

Με βροχή τριπόντων από τον Προμηθέα συνεχίστηκε το παιχνίδι και με 4/4 σουτ από Χάμοντς (2), Μακιούρα και Μπαζίνα έγινε  το 51-49, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα. Νουά και Χάρελ με τρίποντα επανέφεραν το +10 (59-49) και οι κιτρινόμαυροι άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό. Έτσι, ξανά με τον Νουά και ένα τρίποντο του Κουλμπόκα έτρεξαν επιμέρους σκορ 20-3 για το 71-52 με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 73-55.

Χάμοντς και Κόουλμαν έδωσαν μια ελπίδα στους Πατρινούς (73-59), όμως ο Άρης ήταν αποφασισμένος να καθαρίσει το ματς. Όπως και το έκανε. Με τον Άντζουσιτς να προσφέρει λύσεις στην επίθεση και τον Τζόουνς να βοηθάει η διαφορά πήγε στο +17 (82-65) και παρά τα τρίποντα του Μακιούρα (84-73 στο 37’), ο Άρης έλεγξε το παιχνίδι και έφτασε σε μια άνετη νίκη.

Διαιτητές: Τηγάνης-Μπακάλης-Τεφτίκης

Δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

Πηγή: sdna.gr

Άρης

