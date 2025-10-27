MENOY

ΝΒΑ: Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

THESTIVAL TEAM

Το πρώτο βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ κατέληξε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξαργύρωσε την εντυπωσιακή εκκίνησή του στο εφετινό πρωτάθλημα.

Οπως ανακοίνωσε το NBA, ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και ο φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Ουεμπανιαμά, αναδείχθηκαν Καλύτεροι Παίκτες της Εβδομάδας στην Ανατολική και την Δυτική Περιφέρεια, αντίστοιχα.

Ο Giannis έχει οδηγήσει τα «Ελάφια» σε ρεκόρ 2-1, με εκπληκτικά στατιστικά απέναντι σε Ουίζαρντς, Ράπτορς και Καβαλίερς: 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα τα ποσοστά του ήταν εξαιρετικά, σουτάροντας με 69% στα δίποντα, 67% στα τρίποντα και 63% από τη γραμμή των ελεύθερων βολών.

Από την άλλη, οι Σπερς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν αήττητοι σε τρεις αγώνες, με το «φαινόμενο» Ουεμπανιαμά να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ ανά αγώνα.

