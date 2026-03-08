MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκος Βεζυρτζής: Μην αποκλείουμε και την Ευρωλίγκα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι υψίστης δυσκολίας.

Στο καθιερωμένο pre-game, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και «έθιξε» δύο πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, αυτό της Ευρωλίγκα αλλά και αυτό του γηπέδου.

Αναλυτικά:

Για την διοργάνωση που θα παίζει ο ΠΑΟΚ: «Πολλά λέγονται. Μην αποκλείουμε ακόμα και την Ευρωλίγκα»

Για το γήπεδο: «Πολλά είναι στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα γίνουν, γιατί για να συμμετέχεις σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις πρέπει να έχεις και το κατάλληλο γήπεδο».

ΚΑΕ ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ηλεία: Άρπαξαν άνδρα, τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης σε ηλικία 88 ετών

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Survivor – “Προσγειώθηκε” στην παραλία και αναστάτωσε τους Αθηναίους: “Είναι διαβασμένη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μετά τις 16:00 αναχωρεί η πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Ντουμπάι – Το απόγευμα η δεύτερη πτήση