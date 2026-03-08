Νίκος Βεζυρτζής: Μην αποκλείουμε και την Ευρωλίγκα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι υψίστης δυσκολίας.
Στο καθιερωμένο pre-game, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και «έθιξε» δύο πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, αυτό της Ευρωλίγκα αλλά και αυτό του γηπέδου.
Αναλυτικά:
Για την διοργάνωση που θα παίζει ο ΠΑΟΚ: «Πολλά λέγονται. Μην αποκλείουμε ακόμα και την Ευρωλίγκα»
Για το γήπεδο: «Πολλά είναι στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα γίνουν, γιατί για να συμμετέχεις σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις πρέπει να έχεις και το κατάλληλο γήπεδο».