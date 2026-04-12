Νίκη στα πέναλτι για την Εθνική πόλο ανδρών κόντρα στην Ισπανία

Η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας νίκησε με 15-13 την Ισπανία στο World Cup, μετά από μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 11-11 στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους και κατάφερε να φθάσει στη νίκη στα πέναλτι, η Εθνική πόλο ανδρών της Ελλάδας έχασε την ευκαιρία να ρίξει την Ισπανία από την κορυφή του ομίλου στα προκριματικά του World Cup.

Η “γαλανόλευκη” επικράτησε στη διαδικασία των πέναλτι και έκλεισε με δεύτερη σερί νίκη τον όμιλο, αλλά πλέον θα περιμένει το Ουγγαρία – Ιταλία για να μάθει τη θέση της στην τελική κατάταξη, ενόψει του Super Final της διοργάνωσης, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3

