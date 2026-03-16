MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Αποχώρησε τραυματίας ο εξαιρετικός Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς

|
THESTIVAL TEAM

Οι Μπακς υποχρέωσαν τους Πέισερς στην 13η συνεχόμενη ήττα τους, επικρατώντας με 134-123, όμως είδαν τον εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο γόνατο.

Για τρεις περιόδους ο Greek Freak οδηγούσε τα «ελάφια» προς τη νίκη, έχοντας 31 πόντους (11/22 δίποντα, 9/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 23’08”, με τους συμπαίκτες του να κάνουν τη δουλειά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Εξαιρετικοί για τους νικητές ήταν ο Μπόμπι Πόρτις με 29 πόντους (6/11 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, αλλά και ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα.

Από πλευράς ηττημένων ο Άαρον Νίσθμιθ έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-34, 62-65, 102-96, 134-123

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

