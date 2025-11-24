MENOY

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα”

THESTIVAL TEAM

Δίαυλος επικοινωνίας άνοιξε εκ νέου προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή και να μπορέσουν Αριστοτέλης Μυστακίδης και Θανάσης Χατζόπουλος να λύσουν τις διαφορές που υπήρξαν τα τελευταία 24ωρα, ως προς την αλλαγή ιδιοκτησίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Κάτι τέτοιο συνέβη, και επιβεβαιώνεται -αρχικά- από την αναβολή της προγραμματισμένης συνέντευξης τύπου, καθώς και από την νέα επιστολή της εταιρείας του Αριστοτέλη Μυστακίδη προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η επιστολή:

ΠΡΟΣ: «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

Λάβαμε χθες τα υπολειπόμενα στοιχεία από την Deloitte. Είμαστε ικανοποιημένοι. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία και να υπογράψουμε σήμερα.

Mε εκτίμηση,

Για την ALPHA SPORTS GROUP SINGLE MEMBER SA».

Πηγή: metrosport.gr

Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

