Μπούτσκος: Για την νίκη κόντρα στον Άρη με την ώθηση του κόσμου

Πολύτιμη θεωρεί την στήριξη του κόσμου στο κατάμεστο Παλατάκι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος με φόντο το αυριανό (15/4, 18:00) ντέρμπι του Δικεφάλου κόντρα στον Άρη.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Δικεφάλου:

«Λίγες, απαραίτητες ανάσες, έστω για ένα 48ωρο τις ημέρες που ακολούθησαν την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, προπόνηση και ο ΠΑΟΚ μπαίνει από την Τετάρτη στο πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά του με σπουδαία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί τελικοί, υπάρχουν τα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά αυτό που προέχει και έχει την μεγαλύτερη σημασία αυτή την στιγμή είναι το παιχνίδι της Τετάρτης (15/4 στις 18:00) με τον Άρη Betsson στο PAOK Sports Arena.

Το παιχνίδι έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς θα κρίνει σε σημαντικό ποσοστό τη θέση και των δύο ομάδων ενόψει των Play Offs, πέρα από την σημασία που παραδοσιακά έχουν αυτά τα παιχνίδια.

Το σημερινό πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση το αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση όπου δόθηκε έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των παικτών, εκτός του τραυματία Νίκου Χουγκάζ».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος αναφερόμενος στον αγώνα με τον Άρη Betsson τόνισε:

«Συνεχίζουμε το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μας με ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία, τόσο για λόγους γοήτρου, όσο και για τη θέση που θα αποτελέσει την αφετηρία μας στην κούρσα των Play Offs του πρωταθλήματος.

Θέλουμε να εμφανιστούμε με το μέγιστο επίπεδο ενέργειας και συγκέντρωσης και με την ώθηση που μας δίνει ο κόσμος μας να πάρουμε μία σημαντική νίκη, εδραιώνοντας το μομέντουμ που έχουμε χτίσει σε Ελλάδα και Ευρώπη»