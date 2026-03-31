Μονεμβασιώτης: Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας, ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο “Iraklis Radio” ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Ο ισχυρός άνδρας των «κυανόλευκων» μίλησε για πολλά σημαντικά θέματα όπως το Καυτανζόγλειο και αν αυτό θα είναι έτοιμο στην έναρξη του Πρωταθλήματος, τα εισιτήρια διαρκείας και τις τιμές αυτών, τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας αλλά και τις μεταγραφές που θα γίνουν.

Αρχικά αναφέρθηκε στα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς, τα οποία διατίθενται εδώ και ημέρες, με τον κ. Μονεμβασιώτη να επισημαίνει: «Ευχαριστώ τους 1.967 κατόχους και τους 650 κατά μέσο όρο που έρχονταν στους αγώνες. Ο κόσμος του Ηρακλή αρνείται συστηματικά να βοηθήσει. Μιλάμε για το πιο αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων από όλες τις ομάδες που ανέβηκαν. Την πρώτη χρονιά την ομάδα την έσφαζαν στο γόνατο σε κάθε ματς. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης μιλούσε για 200.000 οφειλές και βρήκαμε πενταπλάσιες και εξαπλάσιες. Θέλουμε δύο ακόμα χρόνια για να πούμε ότι μπαίνουμε σε κανονικότητα. Είναι επιβεβλημένο να έχουμε 5.000 διαρκείας. Θα είναι προς διάθεση ως τις 30 Απριλίου. Αν ο κόσμος δεν στηρίξει ενεργά, τότε θα τα κλείσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ακριβό εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Ζητάμε από τον κόσμο του Ηρακλή δύο καφέδες την εβδομάδα. Είναι γελοίο να βάλουμε πιο φθηνό διαρκείας. Είναι υποχρέωση του κόσμου να στηρίξει. Πόσο να το βάλουμε; Έξι ευρώ;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται μπάτζετ 10 εκ. ευρώ»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης αναφέρθηκε και στο μπάτζετ της νέας χρονιάς και πόσο πρέπει να είναι αυτό για να μην κινδυνεύσει ο Ηρακλής.

«Αν πούμε ότι το μπάσκετ και όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία έχουν μπάτζετ 2 εκατ. ευρώ, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής για να μην κινδυνεύσει πρέπει να έχει 10 εκατ. ευρώ μπάτζετ. Ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας έχουν 6 και 10 εκατ. ευρώ μπάτζετ και κινδυνεύουν», τόνισε.

«Ο Πετράκης μας βοήθησε πολύ»

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Πετράκη, η παραμονή του οποίου στους «κυανόλευκους» για τη νέα χρονιά είναι «ανοιχτή».

«Τον εκτιμώ ως χαρακτήρα και ως προπονητή. Μας βοήθησε πολύ. Θα του έδινα προτεραιότητα. Το μόνο παράπονο είναι ότι με την Καλαμάτα δεν υπήρχαμε στο γήπεδο για 30 λεπτά. Τακτικά η Καλαμάτα ήταν καλύτερη. Στο ραντεβού ο προπονητής δεν θα μιλήσει μαζί μου, αλλά με τους ανθρώπους του Ηρακλή και θα καταλήξουμε κάπου. Η άποψή μου είναι μία από τις τέσσερις, πέντε απόψεις που θα ακουστούν. Δεν έχω μπει στα αποδυτήρια, δεν ξέρω πώς δουλεύει, δεν είμαι κοντά στο αγωνιστικό, αλλά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μείνει», ανέφερε.

Όσον αφορά το ρόστερ του Ηρακλή, ο κ. Μονεμβασιώτης προανήγγειλε ριζικές αλλαγές, μιας και το επίπεδο της Super League 1 είναι τελείως διαφορετικό από τη Super League 2.

«Η ομάδα χρειάζεται 20 νέους ποδοσφαιριστές. Αυτοί που έχουμε είναι για τη Β’ Εθνική. Ο Ηρακλής θα κάνει νέα ομάδα. Καμία δεν βγαίνει από τη Β’ Εθνική και χτυπάει οκτάδα. Όλη η ομάδα θα χτιστεί από την αρχή. Δεν έχει κορμό για να σταθεί στην Α’ Εθνική. Ελπίζω ότι στο Super Cup κατάλαβαν όλοι ότι η ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει πολλούς ποδοσφαιριστές. Δέκα να μείνουν και πολλοί θα είναι», είπε.

«Πιστεύουμε να είναι έτοιμο το Καυτανζόγλειο»

Για το θέμα του γηπέδου και το αν δεν είναι έτοιμο το Καυτανζόγλειο στην έναρξη του Πρωταθλήματος, ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής δήλωσε: «Είχαμε ζητήσει από τις ομάδες της πόλης και βρήκαμε τοίχο. Αν αυτό γίνει ξανά, τότε θα απευθυνθούμε στις Σέρρες. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Μίλησα και με τον κ. Βρούτση και μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

Πηγή: metrosport.gr