ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά στο μήκος με άλμα στα 8,22μ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άλλο ένα άλμα παγκοσμίου επιπέδου πρόσφερε στο ελληνικό κοινό ο Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) τη δεύτερη και τελευταία μέρα του Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε για άλλη μια φορά πάνω από τα 8.20, πετυχαίνοντας με το πρώτο του άλμα 8.22, στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, κυνήγησε στη συνέχεια μια ακόμα καλύτερη επίδοση, αλλά ο αγώνας δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, καθώς συνέχισε, με άκυρα ή ανολοκλήρωτα άλματα.

Φυσικά κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο Μίλτος έχει κάνει φέτος 8.25 σε ημερίδα στην Παιανία, 8.23 στο μίτινγκ της Οστράβα, 8.27 στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και 8.14 στην ίδια πόλη στους Βαλκανικούς, μια σταθερότητα που προμηνύει τα μεγαλύτερα άλματα, τα οποία ελπίζουμε όλοι να έρθουν στο Τόρουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) κάνοντας για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο δύο άλματα πάνω από τα 7.90 και συγκεκριμένα 7.91 και 7.93. Ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες 93) ήταν τρίτος με 7.67.

Μίλτος Τεντόγλου

