Μίλτος Τεντόγλου: Δεύτερος στο Βελιγράδι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με φετινό ρεκόρ 8,27 μέτρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φοβερός αγώνας έγινε στο μήκος των ανδρών στο μίτινγκ του Βελιγραδίου, με τον δις Ολυμπιονίκη του αγωνίσματος, Μίλτο Τεντόγλου, να κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση -με φετινό ρεκόρ- αλλά να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 8,27 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και ήταν για κάποια ώρα ρεκόρ διοργάνωσης. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με 8,18 μ., πέτυχε 8,27 μ. στη δεύτερη προσπάθεια, 8,21 μ. στην τρίτη, ήταν άκυρος στην τέταρτη και σημείωσε 8,21 μ. και 8,26 μ. στις δύο τελευταίες του προσπάθειες.

Ο 27χρονος άλτης προσπάθησε να απαντήσει στον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του, επικρατώντας με 8,45 μ. στο τελευταίο του άλμα. Νωρίτερα, ο 22χρονος είχε έγκυρα άλματα στα 8,23 μ., 8,26 μ. και 8,29 μ.

Ο Τεντόγλου σε κάθε του αγώνα δείχνει πως έχει και πάλι τη φρεσκάδα και τη δυναμική που του έλειψε την περσινή χρονιά και πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στο βάθρο των κορυφαίων διοργανώσεων, σε μια σεζόν με μεγάλο ενδιαφέρον για το αγώνισμα του μήκους. Τρίτος στο Βελιγράδι ήταν ο Τζαμαϊκανός Κάρει Μακλίντ με 8,22 μέτρα.

Σταθερά γρήγορη η Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς έτρεξε στο μίτινγκ του Βελιγραδίου τα 60 μ. σε 7.28. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έκανε μια στρωτή και γρήγορη κούρσα και, δίχως να σφίξει, κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί κατέλαβε την έβδομη θέση με 7.29, σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη σεζόν.

Η επίδοσή της ήταν κοντά στο φετινό της 7.25 και επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Μίλτος Τεντόγλου

