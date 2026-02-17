Μίλιτσιτς: “Δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις, το Μαρούσι άξιζε τη νίκη”

Το Μαρούσι επικράτησε του Άρη Betsson με 87-80 στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του Άρη Betsson, Ιγκόρ Μίλιτσις, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του και στα στοιχεία που οδήγησαν στην ήττα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εμφάνιση και τα αίτια του αποτελέσματος σημείωσε:

“Σίγουρα δεν θέλαμε αυτήν την ήττα. Παίξαμε πάρα πολύ χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο τους επιτρέψαμε να μας βάλουν 47 πόντους. Ανακάμψαμε αμυντικά, αλλά έπειτα δεν πήραμε τις σωστές επιθετικές αποφάσεις. Αυτή δεν είναι μια καλή εμφάνιση από εμάς, αλλά το Μαρούσι πήρε τη νίκη που του άξιζε”.

Για αν το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την ομάδα ενόψει συνέχειας, υπογράμμισε:

“Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εμποδίσουμε αυτό, καθώς έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι μετά από αυτή τη διακοπή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε μπροστά μας μέρες να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά για το υπόλοιπο της χρονιάς”.