Final 8 Κυπέλλου: Το “φάντασμα” του Άρη αποκλείστηκε από το Μαρούσι!

Ο Άρης μπήκε στο παρκέ με τον τίτλο του φαβορί, όμως το πρώτο τζάμπολ του φετινού Final 8 του Κυπέλλου του έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη. Το μαχητικό Μαρούσι παρουσιάστηκε πιο έτοιμο, πιο ψύχραιμο και κυρίως πιο αποτελεσματικό στα κρίσιμα σημεία, παίρνοντας τη νίκη με στον προημιτελικό που άνοιξε τη διοργάνωσης, αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» εκτός συνέχειας από πολύ νωρίς.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτς, χωρίς καθόλου καθαρό μυαλό, δεν προηγήθηκε ούτε μία φορά στον αγώνα, πληρώνοντας την αστοχία και την έλλειψη καθαρών επιλογών στην επίθεση. Αντίθετα, το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε κάθε αδράνεια, έδειξε χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά και υπέγραψε μια πρόκριση με ιδιαίτερη σημασία, βάζοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα τη σφραγίδα του στο Final 8. Η αθηναϊκή ομάδα θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Ο Άρης αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν στο 1ο δεκάλεπτο. Το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τις αμυντικές αδυναμίες και με απανωτούς πόντους από Κινγκ, Κουζέλογλου και Γιαννόπουλο ανέβαζε σταδιακά την διαφορά. Αρχικά, στους οκτώ (14-6) με τρίποντο του Γιαννόπουλο και αμέσως μετά στους 11, με σουτ του Κινγκ έξω από τα 6.75. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε, τελικά, με το Μαρούσι να βρίσκεται μπροστά 11 πόντους (22-11).

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με 9-2 υπέρ του Άρη και το παιχνίδι ξαναήρθε σε ισορροπία (24-20). Η ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτς έφτασε στο -1 με τρίποντο του Άντζουσιτς, αλλά το Μαρούσι ξαναπήρε απόσταση έχοντας «καυτό» τον Κινγκ, τη στιγμή που βρήκε λύσεις και στα πρόσωπα των Πουλιάτου και Πάππα (40-32). Η αθηναϊκή ομάδα βρήκε την συγκέντρωσή της άμεσα και πήγε στο ημίχρονο προηγούμενη με δέκα (48-38), με καλάθι και φάουλ του Γιαννόπουλου.

Ο Άρης μπήκε πολύ καλύτερα στην τρίτη περίοδο και μείωσε σε 50-46 με τρίποντο του Τζόουνς και σε 54-50 με καλάθι του Μήτρου Λονγκ. Ο Χαρέλ έγραψε το 56-54, μειώνοντας στους δύο, αλλά η αντεπίθεση δεν είχε συνέχεια και το Μαρούσι με πόντους από Γουίλιαμς και Πάππα διατήρησε προβάδισμα έξι πόντων με την λήξη του δεκαλέπτου (64-58).

Η τελευταία περίοδος άνοιξε με τρίποντο του Κουλμπόκα (64-61), πριν ο Μήτρου Λονγκ φέρει τον Άρη σε απόσταση αναπνοής με νέο σουτ έξω από τα 6.75 (66-64). Το Μαρούσι, ωστόσο, ήταν πάντα μπροστά στο σκορ, εκμεταλλευόμενο τα συνεχόμενα άστοχα σουτ τριών πόντων από τους παίκτες του Άρη. 2.35 πριν το φινάλε είχε κεφάλι στο σκορ με 72-67. Ο παίκτης-κλειδί για τους τυπικά γηπεδούχους, ο Καλαϊτζάκης σημείωσε το 76-67 1.46 πριν το τέλος, βάζοντας για τα καλά τον Άρη στα… σχοινιά. Η ομάδα των βορείων προαστίων παρέμεινε ψύχραιμη μέχρι το φινάλε, φτάνοντας χωρίς να ανησυχήσει στο τελικό 87-80.

