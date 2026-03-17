Με τον κόσμο του στον Βόλο ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Super League, με τον κόσμο του Δικεφάλου να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΝΠΣ, θα διατεθούν εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του Δικεφάλου, με τις τιμές να κυμαίνονται από τα 20 ως τα 30 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ (Κυριακή 22/3/26, 19.00) για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

VIP: 50 ευρώ

Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 30 ευρώ

Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43-56): 30 ευρώ

Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42): 20 ευρώ

*Οσοι φίλοι του Βόλου είχαν αγοράσει εισιτήριο στον αγώνα Βόλος – ΟΦΗ, η τιμή του εισιτηρίου για την Δυτική Εξέδρα (σκέπαστρο) είναι 10 ευρώ.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους.

Οι φίλοι του Βόλου θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στη Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο) από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) καθημερινά και έως την Παρασκευή (20/3) από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., το Σάββατο από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. και την Κυριακή ημέρα του αγώνα από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

Επιπλέον, οι φίλοι του Βόλου μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέχρι και την έναρξη του αγώνα, μέσω της TICKETMASTER.

H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Επιπλέον, την Κυριακή (ημέρα του αγώνα) από τις 4.00 μ.μ. έως την έναρξη του αγώνα θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων άνω των 67 χρόνων.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στην Ανατολική εξέδρα (Θύρες 43-56) ή το Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42) μέσω της TICKETMASTER κατόπιν σχετικής ενημέρωσης – ανακοίνωσης από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

Η είσοδος των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την Ανατολική εξέδρα (θύρες 43-56) θα γίνεται από την 1η πεζογέφυρα και για το Βόρειο πέταλο (θύρες 31-42) θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα.

*Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού και καθυστέρησης εισόδου στις εξέδρες, καλούνται οι φίλαθλοι των δύο ομάδων όπως προσέλθουν εγκαίρως στην εγκατάσταση του Πανθεσαλικού σταδίου.

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet

Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ

Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/».