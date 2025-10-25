MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με πέντε διψήφιους και εξαιρετική άμυνα ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε το Περιστέρι στην πρώτη του ήττα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Υπερέχοντας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα σήμερα, για την 4η αγωνιστική της Greek Basketball League, στο PAOK Sports Arena, επί του Περιστερίου με 87-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πέμπτη συνεχή νίκη του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Κλειδιά» στην επιτυχία του αποτέλεσαν η κυριαρχία του στη ρακέτα (μάζεψε 51 ριμπάουντ, εκ των οποίων 18 ήταν επιθετικά, με τον αντίπαλό του να έχει 32) και η επιθετική πολυφωνία του (είχε πέντε παίκτες του με διψήφιο αριθμό πόντων).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για τον «Δικέφαλο» ο Μπεν Μουρ (13 πόντοι, 13 ριμπάοουντ, 2 κλεψίματα), ενώ εξαιρετικοί ήταν οι Στίβεν Μπράουν (16 πόντοι, 4 ασίστ), Κέι Τζέι Τζάκσον (16 πόντοι), Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Μάρβιν Τζόουνς (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Πρώτοι σκόρερ για το Περιστέρι, το οποίο υπέστη την πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα, ήταν οι Τάι Νίκολς (15 πόντοι, 6 ασίστ), Ράιλι Άμπερκρόμπι (15 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73

Αμυντική αποτελεσματικότητα, υπεροχή στη ρακέτα και επιθετική πολυφωνία (Ντίμσα, Μπράουν, Μουρ, Τζάκσον, Περσίδης), συνέθεσαν το σκηνικό, με πρωταγωνιστή τον ΠΑΟΚ, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεδομένα που έδωσαν στον «Δικέφαλο» προβάδισμα 8 πόντων (10-2) στο 4’, διαφορά η οποία στο 9’ «ανέβηκε» στο +10 (21-11).

Η επιθετική δράση του Άμπερκρόμπι επέτρεψε στο Περιστέρι να μειώσει στο 12’ στους 4 πόντους (25-21), τάχιστα, όμως, οι «ασπρόμαυροι» πήγαν ξανά στο +10 (14’ 33-23). Απόσταση που έστειλαν στο 18’ στο +12 (43-31) και στο 26’ -με συνεχείς πόντους, ένα κόψιμο, από τον Μουρ και από ένα τρίποντο των Μπράουν, Φίλλιου- στο +16 (62-46).

Ο Νίκολς προσπάθησε να κρατήσει το Περιστέρι στο ματς, ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, διατήρησε τη διαφορά στο +16 (71-55), με τον Αμερικανό να δέχεται τεχνική ποινή -δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος- επειδή «άνοιξε» διάλογο με υποστηρικτές των «ασπρόμαυρων» στις courtside seats και να φτάνει στα 3 φάουλ.

Στο 31’, με εκτελεστή από τα 6.75 τον Τζάκσον, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +17 (74-57). Το Περιστέρι έκανε την ύστατη προσπάθεια να «γυρίσει» την εις βάρος του κατάσταση, πλησίασε στους 11 πόντους (79-68) στο 36’, το έργο του, όμως, έμεινε εκεί.

Ο ΠΑΟΚ, με εκτελεστές τους Ντίμσα, Μπράουν, πήγε εκ νέου τη διαφορά, στο 38’, στο +16 (84-68) και τελείωσε, ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

Διαιτητές: Τσολάκος, Μαρτινάκος, Αγγελής

Οι συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 5 (1), Κόνιαρης 4, Τζάκσον 16 (4), Τζόουνς 10, Περσίδης 8 (2), Ιατρίδης, Μπράουν 16 (1), Φίλλιος 3 (1), Μουρ 13, Ντίμσα 12 (2).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 15 (3), Καρντένας 7 (1), Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 10, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος 9 (1), Άμπερκρόμπι 15 (3), Κακλαμανάκης, Χάρις 7 (1), Γιάνκοβιτς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΠΑΟΚ Περιστέρι

