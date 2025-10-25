Με Μεντίλ και Ράτσιτς η αποστολή του Άρη στη Λιβαδειά – Εκτός Φαμπιάνο, Φρίντεκ

Με τον Μεντίλ να βρίσκεται στην αποστολή ο Άρης ταξιδεύει για τη Λιβαδειά ενόψει της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην τοπική ομάδα.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη απουσίες για τους κίτρινους. Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντουντού, Καντεβέρε, Παναγιδης, Πέρεθ, Βοριαζίδης, Καράι και Παπασαραφιανός είναι εκτός.

Η αποστολή της ομάδας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (17:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.