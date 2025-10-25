MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Μεντίλ και Ράτσιτς η αποστολή του Άρη στη Λιβαδειά – Εκτός Φαμπιάνο, Φρίντεκ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με τον Μεντίλ να βρίσκεται στην αποστολή ο Άρης ταξιδεύει για τη Λιβαδειά ενόψει της αυριανής αναμέτρησης κόντρα στην τοπική ομάδα.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη απουσίες για τους κίτρινους. Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντουντού, Καντεβέρε, Παναγιδης, Πέρεθ, Βοριαζίδης, Καράι και Παπασαραφιανός είναι εκτός.

Η αποστολή της ομάδας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (17:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Κορωπί: “Δεν έμοιαζε με γυναίκα που είναι καλά με τον σύντροφό της” λέει φίλος του ζευγαριού για την 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γαλλία: “Πραγματικά ισόβια” σε βάρος της δολοφόνου της 12χρονης Λολά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Σε 15 νομούς της χώρας μας είχαμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις για περισσότερα από 41 χρόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Διονύσης Σαββόπουλος: Το “τελευταίο χειροκρότημα” στον σπουδαίο τραγουδοποιό – Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον αγαπημένο “Νιόνιο”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Με Μεντίλ και Ράτσιτς η αποστολή του Άρη στη Λιβαδειά – Εκτός Φαμπιάνο, Φρίντεκ