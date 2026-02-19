MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με έξι απουσίες ο Άρης κόντρα στην Κηφισιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης (19/2) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με την Κηφισιά (Κυριακή 22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Λορέν Μορόν και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως η τριάδα θα απουσιάσει από το ματς κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Παράλληλα, ο Μανόλο Χιμένεθ δε θα έχει στη διάθεσή του λόγω τιμωρίας τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές: τους Γιώργο Αθανασιάδη, Κάρλες Πέρεθ που έχουν συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους, αλλά και τον Μάρτιν Χόνγκλα, που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική με αντίπαλο τον Βόλο.

Αύριο, Παρασκευή (20/2), η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδερφού του Άντριου

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Κουσουλός κατά Κοκλώνη: Μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι – Δεν θα του χαριστώ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ο Λαβρόφ προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Με αυτή την κυβέρνηση κυριαρχεί καθεστώς διαφθοράς και εξαπάτησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Τέμπη: Διορία έως το τέλος της εβδομάδας για τις εκταφές εννέα θυμάτων – Οι αντιδράσεις των συγγενών

ΔΕΘ 7 ώρες πριν

Ανάπλαση ΔΕΘ: Τι προβλέπει το σχέδιο – Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών