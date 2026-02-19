Με έξι απουσίες ο Άρης κόντρα στην Κηφισιά

Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης (19/2) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με την Κηφισιά (Κυριακή 22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Λορέν Μορόν και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως η τριάδα θα απουσιάσει από το ματς κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Παράλληλα, ο Μανόλο Χιμένεθ δε θα έχει στη διάθεσή του λόγω τιμωρίας τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές: τους Γιώργο Αθανασιάδη, Κάρλες Πέρεθ που έχουν συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους, αλλά και τον Μάρτιν Χόνγκλα, που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική με αντίπαλο τον Βόλο.

Αύριο, Παρασκευή (20/2), η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ