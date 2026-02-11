Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα, 2-0 την Γκρατσέβα

Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια με 7-6(3), 6-0 σε 90 λεπτά της Γαλλίδας Βαρβάρας Γκρατσέβα και και πέρασε στον πρώτο της φετινό προημιτελικό.

Εκεί θα παίξει με την Ίγκα Σβιόντεκ ή την Ντάρια Κασάτκινα για μια θέση στον τελικό του Qatar Open. Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 0-3 αλλά επέστρεψε και ισοφάρισε σε 3-3.

Η αντίπαλός της με μπρέικ πήγε στο 5-3 και είχε και σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Η Ελληνίδα όμως οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Η Γκρατσέβα προηγήθηκε 4-0 και 5-1 αλλά η Σάκκαρη κέρδισε το σετ με 7-3.