MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα, 2-0 την Γκρατσέβα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια με 7-6(3), 6-0 σε 90 λεπτά της Γαλλίδας Βαρβάρας Γκρατσέβα και και πέρασε στον πρώτο της φετινό προημιτελικό.

Εκεί θα παίξει με την Ίγκα Σβιόντεκ ή την Ντάρια Κασάτκινα για μια θέση στον τελικό του Qatar Open. Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω με 0-3 αλλά επέστρεψε και ισοφάρισε σε 3-3.

Η αντίπαλός της με μπρέικ πήγε στο 5-3 και είχε και σετ πόιντ στο 10ο γκέιμ. Η Ελληνίδα όμως οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ. Η Γκρατσέβα προηγήθηκε 4-0 και 5-1 αλλά η Σάκκαρη κέρδισε το σετ με 7-3.

Μαρία Σάκκαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Στίγκας: Επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη – Οι Σπαρτιάτες θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κασσελάκης: Υποκρισία ΝΔ για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 40χρονο που έκλεψε δέκα καταστήματα σε μια ημέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη σε σχολικό γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Αναστασία Γιάμαλη: Είμαι αυστηρότατη κριτής του εαυτού μου, έχω το σύνδρομο της καλής μαθήτριας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή