Μαρία Σάκκαρη – Σουζάν Λάμενς 2-0: Πρόκριση για την Ελληνίδα τενίστρια στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παρατεταμένη διακοπή του αγώνα της με την Σουζάν Λάμενς, λόγω βροχής, καθώς νίκησε με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και πήρε το “εισιτήριο” στο κυρίως ταμπλό του “Toray Pan Pacific Open Tennis” στο Τόκιο.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο 55 στην παγκόσμια κατάταξη) είδε τον αγώνα της με την Ολλανδή τενίστρια (Νο 57 στον κόσμο) να διακόπτεται στο τρίτο game του δεύτερου σετ, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Το ματς τελικά συνεχίστηκε στο κεντρικό κορτ, το οποίο διέθετε οροφή. Μετά την επανέναρξη του αγώνα, η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break και να προηγηθεί 4-3 στο δεύτερο σετ. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απέκτησε ψυχολογία, κατάφερε να πάρει και τα επόμενα δύο game και να πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

Η Σάκκαρη τώρα θα περιμένει την κλήρωση των qualifiers για να μάθει την πρώτη της αντίπαλο στο κυρίως ταμπλό του Τόκιο.