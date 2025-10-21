MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε 2-0 από την Λέιλα Φερνάντεζ στο Τόκιο με ανατροπή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρίας Σάκκαρη ολοκληρώθηκαν στο Τόκιο, με την Ελληνίδα να γνωρίζει την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6(5), 6-4 στον πρώτο γύρο του ιαπωνικού θεσμού.

Ένα πολύ γεμάτο ματς, με αρκετές ανατροπές και τις δύο τενίστριες να παρουσιάζουν ωραία δείγματα τένις στο κεντρικό court του θεσμού. Μια αναμέτρηση με ένα εκπληκτικό πρώτο σετ, το οποίο ακολούθησε ένα δεύτερο σκέλος εξίσου ανταγωνιστικό με την Καναδή να επικρατεί και στα δύο και να πανηγυρίζει τη νίκη για την επόμενη φάση.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη της Καναδής κόντρα στη Νο.55 του κόσμου, η οποία μετά το τουρνουά της ιαπωνικής πρωτεύουσα θα λάβει μέρος στο αντίστοιχο του Χονγκ Κονγκ, όπου και θα κλείσει τη σεζόν.

Μαρία Σάκκαρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 24χρονος είχε κάνει χόμπι τις κλοπές – Άρπαξε χρήματα, κινητά και κάρτες από πεζούς και καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από ανατολάς αλλά κι από το νότο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ηρακλής: Περίεργα περιστατικά στο ημίχρονο του Νίκη Βόλου- Καβάλα, να ανοίξουν τα τηλέφωνα των έξι παικτών που αποδεσμεύτηκαν

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Σαρκοζί: Χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι πήρε τον δρόμο για τη φυλακή – Υποστηρικτές του φώναζαν “Νικολά, σε αγαπάμε” – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης βγήκε πάλι παγανιά στον δρόμο του διχασμού και της τοξικότητας