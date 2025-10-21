Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε 2-0 από την Λέιλα Φερνάντεζ στο Τόκιο με ανατροπή

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μαρίας Σάκκαρη ολοκληρώθηκαν στο Τόκιο, με την Ελληνίδα να γνωρίζει την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 7-6(5), 6-4 στον πρώτο γύρο του ιαπωνικού θεσμού.

Ένα πολύ γεμάτο ματς, με αρκετές ανατροπές και τις δύο τενίστριες να παρουσιάζουν ωραία δείγματα τένις στο κεντρικό court του θεσμού. Μια αναμέτρηση με ένα εκπληκτικό πρώτο σετ, το οποίο ακολούθησε ένα δεύτερο σκέλος εξίσου ανταγωνιστικό με την Καναδή να επικρατεί και στα δύο και να πανηγυρίζει τη νίκη για την επόμενη φάση.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί νίκη της Καναδής κόντρα στη Νο.55 του κόσμου, η οποία μετά το τουρνουά της ιαπωνικής πρωτεύουσα θα λάβει μέρος στο αντίστοιχο του Χονγκ Κονγκ, όπου και θα κλείσει τη σεζόν.