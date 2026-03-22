Λουτσέσκου: Το χειρότερο παιχνίδι μας τη φετινή σεζόν

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην COSMOTE TV με τη λήξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό και την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Βόλο με 2-1, αναφέροντας: «Ήταν ένα κακό παιχνίδι, το χειρότερο της σεζόν, σε μία στιγμή που δεν περιμέναμε να μας συμβεί. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά κάναμε εύκολα λάθη, δώσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο και του επιτρέψαμε να πάει σε μεταβάσεις. Συνεχίσαμε στο ίδιο μοτίβο, ήμασταν παθητικοί και του αφήναμε να παίξουν και να δημιουργήσουν φάσεις. Είχαμε έλλειψη αυτοπεποίθυησης και άγχος να μην δεχθούμε γκολ.

Κάτι χάθηκε. Είναι η αυτοπεποίθηση… Ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε κάποια από τα λάθη μας. Κάναμε βεβιασμένες και λάθος επιλογες. Μας ερχόταν η μπάλα και ξανά το ίδιο, απέναντι σε μία ομάδα που ήταν επιθετική στην άμυνά της. Δεν το περιμέναμε, αλλά έχουμε ακόμη έξι ματς και θα προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε. Θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα… Το πρώτο γκολ έρχεται από δικό μας λάθος και το δεύτερο από κόρνερ».

Πηγή: metrosport.gr