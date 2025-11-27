Λουτσέσκου: Είναι απογοητευτικό – Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες για να βρει ένα δεύτερο γκολ, με την ισοφάριση να μην έρχεται από μια ξεκάθαρη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Είναι απογοητευτικό. Είχαμε το 1-0, ελέγχαμε απόλυτα το παιχνίδι. Δεν είχαμε ένταση στην αρχή, μετά το πέναλτι όμως μπήκαμε στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Από τις μεταβάσεις μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, μάς έλειψε κάτι στο τέλος. Το 1-1 ήρθε από το πουθενά. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έδειξαν μεγάλη αφοσίωση. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους”.

Για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί το 1-1: “Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημά τους ήρθε το γκολ. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Θεωρώ ότι δώσαμε πολύ εύκολα και το πρώτο κόρνερ. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Είναι ένα από αυτά τα “βρώμικα” γκολ, που δεν προέρχονται από μια ξεκάθαρη κατάσταση”.

Πηγή: sport24.gr