Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στη Ρόδο – “Διέλυσε” με 90-78 τον Κολοσσό

Με μια πειστική, στη μεγαλύτερη διάρκεια, εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Κολοσσού με 90-78.

Ο «Δικέφαλος» ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήρε μια δίκαιη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος μετά την πρώτη περίοδο και έφτασε στην 11η νίκη του στη φετινή GBL, σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται καθώς πανηγύρισε το πρώτο του διπλό στη Ρόδο από τις (19/12/2020).

Το ματς

Ο Κολοσσός μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Άκιν (5π, 2 ριμπάουντ) προηγήθηκε με επτά (9-2, 7:02) μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, με την ομάδα της Ρόδου να έχει σε αυτό το διάστημα 100% ευστοχία. Μέχρι και τους 13 (19-6, 4:37) έφτασε η διαφορά, όμως ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την άμυνά του, δέχθηκε μόλις τρεις πόντους στα επόμενα τέσσερα λεπτά και μείωσε σε 22-15 στην εκπνοή της περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλύτερα στην δεύτερη περίοδο και δεν άργησε να προηγηθεί με πέντε γρήγορους του Ταϊρί (22-23, 7:47). Από εκεί και έπειτα, ο «Δικέφαλος» βελτίωσε ακόμα περισσότερο την είκονα του και με τρία σερί τρίποντα, δύο από Ντίμσα και ένα από Ταϊρί, προηγήθηκε με εννιά πόντους (27-36, 3:38). Δίχως να αλλάξει κάτι σημαντικά ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο, με τον «Δικέφαλο» στο +8.

Η εικόνα στο ξεκίνημα της επανάληψης, ήταν παρόμοια με τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Μακ πήρε την σκυτάλη και με συνεχόμενους πόντους, μείωσε τη διαφορά στους τρεις (45-48, 7:24) κάνοντας έξαλλο τον Ζντοβτς. Αυτό έφερε και την αντίδραση των παικτών του, καθώς αρχικά ο Μέλβιν με οκτώ συνεχόμενους πόντους και έπειτα ο Άλεν, έστειλαν τον ΠΑΟΚ στο +11 (47-58, 5:28). Όμως ο Κολοσσός για ακόμα μια φορά αντέδρασε και σε μερικά δευτερόλεπτα μετέτρεψε το -13 σε -6 (56-62, 2:00). Αυτό γιατί βρήκε ρυθμό ο Ραντλ και πέτυχε συνεχόμενους πόντους. Έτσι, με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου (59-65) όλα ήταν ανοιχτά.

Ο Χουγκάζ ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με πέντε πόντους στις πρώτες δύο επιθέσεις, δίνοντας από νωρίς αέρα 11 πόντων στον ΠΑΟΚ (59-70, 9:07). Οι «Ασπρόμαυροι» συνέχισαν να είναι καλύτεροι και με τον Μέλβιν και τον Χουγκάζ να είναι εξαιρετικοί, η διαφορά πήγε στους 15 (64-79, 5:37). Παρά την νέα αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και το +20 (70-90, 2:10) και απλώς χαλάρωσε για να μειωθεί η διαφορά στο τελικό 90-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90.

Πηγή: metrosport.gr