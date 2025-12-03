Κύπελλο Ελλάδας: Σούπερ ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ σήμερα στο “Κλ. Βικελίδης” – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ ξεχωρίζει σήμερα (03/12) από την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Την αναμέτρηση στο “Κλ. Βικελίδης”, όπως είναι γνωστό, θα διευθύνει ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος θα έχει στο VAR τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έχει προγραμματιστεί για τις 21:30 το βράδυ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Cosmote Sport 1 HD.