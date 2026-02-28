MENOY

Κούστα: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Αφιερωμένο σε όσους ανυπομονούσαν

Φωτογραφία: Intime
Ο Ηρακλής επικράτησε στην Καρδίτσα απέναντι στην Αναγέννηση με 1-0 και σφράγισε την άνοδό του στη Stoiximan Super League.

Ο Κρίστιαν Κούστα πέρασε στην αναμέτρηση στο 84ο λεπτό με το σκορ στο 0-0 και τέσσερα λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ με κοντινή προβολή.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το 90+4′ με το τέρμα του να χαρίζει την άνοδο στον Γηραιό και τον ίδιο να αναδεικνύεται σε χρυσή αλλαγή.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Κριστιάν Κούστα υποστήριξε ότι ούτε ο ίδιος δεν πίστεψε τι είχε πετύχει και αφιέρωσε το τέρμα του σε όλους τους Ηρακλειδείς που περίμεναν τόσα χρόνια την άνοδο.

«Η ομάδα το είχε ανάγκη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η ομάδα πήρε αυτό που της αξίζει. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν το πίστεψα. Το αφιερώνω σε όλους όσους ανυπομονούσαν να γυρίσει η ομάδα στην Α εθνική».

