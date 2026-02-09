Κουαμέ: Περήφανος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι με τον Άρη

Ο Κριστιάν Κουαμέ πραγματοποίησε χθες (8/2) το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Με ανάρτησή του στα social media, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ανέφερε: «Περήφανος που ξεκινάω αυτό το ταξίδι με τον Άρη. Ας μείνουμε συγκεντρωμένοι και ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Η δήλωση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα του νεοαποκτηθέντα παίκτη να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να συμβάλλει στους στόχους του Άρη για τη συνέχεια της σεζόν.

Θυμίζουμε, ότι ο Αφρικανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους με τους «κιτρινόμαυρους».