Κωνσταντίνος Καρέτσας: Τραυματίστηκε στο κεφάλι αλλά γλίτωσε τα χειρότερα

Σημαντικός τραυματισμός για τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ, Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ναι μεν τραυματίστηκε στο κεφάλι, αλλά γλίτωσε τα χειρότερα όπως φαίνεται.

Η Γκενκ ηττήθηκε με 3-0 από τη Σταντάρ Λιέγης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, ωστόσο η αναμέτρηση στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα πέντε λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Αρχικά υπήρχε η υποψία για αυχενικό τραύμα και διάσειση ωστόσο με τις πρώτες εκτιμήσεις κάτι τέτοιο δεν φάνηκε και ο διεθνής άσος δεν χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο.