Καβάλα: “Έπαιξα τραυματίας, ζητώ συγνώμη από συμπαίκτες και κόσμο – Ζήτησα να αποχωρήσω”, λέει ο τερματοφύλακας της ομάδας

Σε κεντρικό πρόσωπο του αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας εξελίχθηκε ο τερματοφύλακας της Καβάλας, Γιάννης Ζωγράφος, που έκανε ντεμπούτο σε επίπεδο Super League 2, στην ήττα της ομάδας του με 3-2 εντός και βρέθηκε στο επίκεντρο και το…μάτι του κυκλώνα για κάποια λάθη του (το ένα κόστισε) και όσα έκαναν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Ο ίδιος έγινε αλλαγή στο 35΄, με τον βασικό ως τώρα Γιαννίκογλου να μένει εκτός αποστολής, τον Ιωαννίδη να παίρνει τη θέση του και τον Ζωγράφο να ακούει τα… μύρια όσα όπως φαίνεται από τους συμπαίκτες του.

Ο 25χρονος Κατερινιώτης τερματοφύλακας φαίνεται πως εκδήλωσε τάσεις φυγής από τον ΑΟΚ, με το κλίμα να είναι βαρύ και τον ίδιο να αναλαμβάνει ευθύνες όπως προκύπτει, αποκαλύπτοντας ότι έπαιξε με ενοχλήσεις, γεγονός που όπως φάνηκε επηρέασε την απόδοσή του, με τον ίδιο να μην το αναφέρει, γιατί δεν ήθελε να χάσει το ντεμπούτο του στη Super League 2, κάτι για το οποίο φαίνεται πως μετάνιωσε.

«Έπαιξα τραυματίας, ζητώ συγνώμη από συμπαίκτες και κόσμο – Με αίσθημα ευθύνης ζήτησα να αποχωρήσω»

Ο Ζωγράφος έλυσε τη σιωπή του στο monobala.gr, δίνοντας ο ίδιος απευθείας τη δική του διάσταση για όσα εκτυλίχθηκαν στο «Ανθή Καραγιάννη»:

«Η αλήθεια είναι ότι είχα τράβηγμα στο δεξί πόδι και έπαιξα τραυματίας, χωρίς να το πω σε κανέναν. Λάθη δικά μου στοίχισαν στην ομάδα και με αίσθημα ευθύνης ζήτησα να αποχωρήσω.

Περιμένω να λυθεί το συμβόλαιό μου τις επόμενες μέρες.

Ζητώ συγνώμη από τους συμπαίκτες μου, που εκνευρίστηκαν που έπαιζα τραυματίας και δεν μπορούσα να βοηθήσω και τον κόσμο για την εικόνα μου στο παιχνίδι.

Έτσι έχουν τα πράγματα και βλέπω ότι έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις, γράφονται διάφορα που δεν ισχύουν και δεν με τιμούν».