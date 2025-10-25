Super League 2: Οι παίκτες της Καβάλας έστειλαν τον τερματοφύλακα της ομάδας στις κερκίδες, έπειτα από τα λάθη που έκανε στο γήπεδο

Ένα περιστατικό από αυτά που δεν συμβαίνουν καθημερινά σημειώθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Καβάλας με την Αναγέννηση Καρδίτσας για τη Super League 2, καθώς επικράτησε ένταση στα αποδυτήρια των αργοναυτών με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Γιάννη Ζωγράφο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα πρωταθλήματος.

Οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων εμφανίστηκαν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι από τα διαδοχικά λάθη του 25χρονου γκολκίπερ στο πρώτο μέρος, με αποκορύφωμα εκείνο που χάρισε το γκολ, με το οποίο η αντίπαλη ομάδα άνοιξε το σκορ.

Μάλιστα, ο προπονητής της ομάδας, Θωμάς Γράφας, δεν άντεξε την εμφάνιση που έκανε ο Ζωγράφος και τον αντικατέστησε στο 34ο λεπτό, ωστόσο η ένταση δεν έμεινε μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ημίχρονο οι συμπαίκτες του ζήτησαν να αποχωρήσει από τα αποδυτήρια, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση. Ο ποδοσφαιριστής απομακρύνθηκε προσωρινά και φέρεται να παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τις κερκίδες του γηπέδου.

