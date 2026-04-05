Καστορίνα: Δε βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε – Είμαστε όλοι στο πλευρό του Ραζβάν και του πατέρα του

Στις φάσεις που δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα στάθηκε ο Τζιανπάολο Καστορίνα μετά τη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος της Super League.

Αρχικά σχολίασε ότι: «Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό, δύσκολο και σκληρό παιχνίδι των πλέι οφ. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να υπηρετήσει το πλνάνο. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο το ματς. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν βρήκαμε στόχο».

Συνέχισε τονίζοντας ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο και η μια ομάδα κλείδωσε την άλλη: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».

Τέλος επισήμανε: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».

