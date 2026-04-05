MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καστορίνα: Δε βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε – Είμαστε όλοι στο πλευρό του Ραζβάν και του πατέρα του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στις φάσεις που δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα στάθηκε ο Τζιανπάολο Καστορίνα μετά τη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος της Super League.

Αρχικά σχολίασε ότι: «Όλοι μας είμαστε κοντά στον προπονητή και στον πατέρα του. Ήταν ένα τυπικό, δύσκολο και σκληρό παιχνίδι των πλέι οφ. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να υπηρετήσει το πλνάνο. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο το ματς. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν βρήκαμε στόχο».

Συνέχισε τονίζοντας ότι το παιχνίδι ήταν δύσκολο και η μια ομάδα κλείδωσε την άλλη: «Όχι δεν έγινε αυτό. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα ματς μετά από δύο βδομάδες, στην αρχή ήταν δύσκολο. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, όπως κάνουμε συνήθως. Είχαμε καλύτερες επιλογές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Παναθηναϊκός στάθηκε καλά στον αγώνα».

Τέλος επισήμανε: «Η αιτία είναι ότι είχαμε κάποιες όχι τόσο καθαρές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή, γιατί «γέμισε» ο Παναθηναϊκός το κέντρο και εμείς προσπαθήσαμε να σεντράρουμε παραπάνω. Η προσπάθεια μας ήταν καλή, ακόμα και αν δεν βρήκαμε το σωστό τρόπο για να σκοράρουμε».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ Τζιανπάολο Καστορίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η ζωή μου ήταν γεμάτη με λάθη, μακάρι να μπορούσα να τα φτιάξω

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας σε συγκλονιστική εξομολόγηση: Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω ότι θα το άντεχε, θα τελείωνε, είμαι σίγουρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Στο Μεσολόγγι ο Μητσοτάκης – Παρίσταται στην εκδήλωση για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Ζάχαρη: Έξυπνα κόλπα για να την μειώσετε χωρίς να νιώθετε στέρηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τον Δείκτη Διαφθοράς Δημοσίου στην Ελλάδα: “Από την 94η θέση το 2012, στην 56η το 2025”