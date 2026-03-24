ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Στον “αέρα” τα εισιτήρια του ημιτελικού με τη Μούρθια – Τι ισχύει για τους κατόχους διαρκείας

Στη διάθεση του κόσμου του ΠΑΟΚ βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης (24/03) τα εισιτήρια του πρώτου ημιτελικού του FIBA Europe Cup απέναντι στη Μούρθια, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου στο “PAOK Sports Arena”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Murcia, τον πρώτο ημιτελικό του FIBA Europe Cup, που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 στις 19:15. Ο ΠΑΟΚ είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους “4” της διοργάνωσης και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα κάνουμε το πρώτο βήμα για την συμμετοχή στους τελικούς.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-26, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου και θα μπορούν από σήμερα (24/3) από τις 10:00 μέχρι και το Σάββατο (28/3) στις 18:00 να προμηθευτούν το εισιτήριο που αντιστοιχεί στη θέση τους.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (κάνοντας κλικ στο… οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ανανεώνουν τη θέση τους για τον αγώνα με τη Murcia ΕΔΩ) και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην αγορά του εισιτηρίου τους, αφού καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία του διαρκείας τους (διάζωμα, σειρά, θέση).

Οι μη κάτοχοι διαρκείας, στο ίδιο χρονικό διάστημα (από την Τρίτη 24/3 στις 10:00 μέχρι και τo Σάββατο 28/3 στις 18:00), μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο για όλες τις υπόλοιπες θέσεις του γηπέδου, επιλέγοντας τη λέξη ΑΓΟΡΑ, κάτω από τα στοιχεία του αγώνα ΠΑΟΚ – Murcia και ακολουθώντας τη διαδικασία που κάνουν σε κάθε παιχνίδι.

Οι θέσεις των κατόχων διαρκείας που ΔΕΝ θα διατεθούν μέχρι τις 18:00 του Σαββάτου (28/3), θα ελευθερωθούν αμέσως μετά (το Σάββατο 28/3 στις 18:01), οπότε και δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση και καμία προτεραιότητα στη διάθεση των εισιτηρίων του συγκεκριμένου αγώνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Διευκρινίσεις

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο, να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

2.Διατίθενται παιδικά εισιτήρια για παιδιά 5-15 ετών στην τιμή των 20 euro για τα διαζώματα 108-111 και στην τιμή των 10 euro για τα υπόλοιπα διαζώματα του γηπέδου. Δεν διατίθενται παιδικά εισιτήρια για τα VIP Silver, Gold, Lounge, Platform, Court.

Τα παιδιά 5-15 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο που θα δικαιούται είσοδο και θα έχει στην κατοχή του δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Παιδικά εισιτήρια θα πωλούνται από το γήπεδο (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00).

Υπάρχει πλέον και η δυνατότητα αγοράς παιδικού εισιτηρίου με σύνδεσμο πληρωμής (payment link), για την οποία πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (2310472551, tickets@paokbc.gr )

3.Τα παιδιά μέχρι 5 ετών (γεννηθέντες μέχρι και 1/1/2021) δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο γήπεδο, χωρίς να καταλαμβάνουν θέση και εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο που δικαιούται είσοδο στο γήπεδο και έχει τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

4.Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00), για να προμηθεύονται το εισιτήριο τους.

5.Οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο PAOK Sports Arena.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr

6.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TAXIWAY

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η TAXIWAY, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, προσφέρουν τη ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, από και προς το PAOK Sports Arena σε κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας!

Για τον προγραμματισμό της μετακίνησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο 48 ώρες πριν από κάθε αγώνα, με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο τηλέφωνο: 2310-472551 (καθημερινά: 10:00-18:00)».