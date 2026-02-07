ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς ΑΣ και Χατζόπουλο: “Αφαιρέστε το cube για λόγους ασφάλειας και νομιμότητας”

Στην απόφαση να ζητηθεί από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο να προχωρήσουν τις διαδικασίες αφαίρεσης του cube από το Παλατάκι, για λόγους ασφαλείας και νομιμότητας, κατέληξε η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε στην διοίκηση του Ερασιτέχνη και τον κ. Χατζόπουλο, που είχε προχωρήσει την διαδικασία της τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής σχήματος κύβου (cube), εξώδικο, με το οποίο ζητά την άμεση αφαίρεσή του, καθώς ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και νομιμότητας του “PAOK Sports Arena”.

Στο εξώδικο γίνεται λόγος για μη εκπόνηση στατικής μελέτης, παρότι είχε παραγγελθεί, όπως επίσης και ότι δεν υπάρχει αδειοδότηση από αρμόδιες αρχές.

