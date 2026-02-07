MENOY

ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς ΑΣ και Χατζόπουλο: “Αφαιρέστε το cube για λόγους ασφάλειας και νομιμότητας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην απόφαση να ζητηθεί από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΕ, Θανάση Χατζόπουλο να προχωρήσουν τις διαδικασίες αφαίρεσης του cube από το Παλατάκι, για λόγους ασφαλείας και νομιμότητας, κατέληξε η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε στην διοίκηση του Ερασιτέχνη και τον κ. Χατζόπουλο, που είχε προχωρήσει την διαδικασία της τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής σχήματος κύβου (cube), εξώδικο, με το οποίο ζητά την άμεση αφαίρεσή του, καθώς ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και νομιμότητας του “PAOK Sports Arena”.

Στο εξώδικο γίνεται λόγος για μη εκπόνηση στατικής μελέτης, παρότι είχε παραγγελθεί, όπως επίσης και ότι δεν υπάρχει αδειοδότηση από αρμόδιες αρχές.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

