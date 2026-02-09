MENOY

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παραιτήθηκε η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακοπούλου

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Την παραίτησή της υπέβαλε η Κατερίνα Γιαννακόπουλου από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ύστερα από τις διαφωνίες της διοίκησης του τμήματος με τον Ερασιτέχνη.

Η Γιαννακόπουλου εξηγεί στην ανακοίνωση της τους λόγους της απόφασης της, ενώ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι αποχωρεί για λόγους αξιοπρέπειας.

Αναλυτικά:

«Με αφορμή τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ, αποφάσισα να διακόψω τη συνεργασία μου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, επαγγελματικής ευσυνειδησίας, ευθιξίας και δεοντολογίας, υπέβαλλα σήμερα την παραίτηση μου προς τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Νικόλαο Βεζυρτζή και προς τα μέλη του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Διαχρονικά, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως νομικός, έχω υπηρετήσει αποκλειστικά την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του ενιαίου και αδιαίρετου ΠΑΟΚ, θέση από την οποία δεν παρεκκλίνω».

