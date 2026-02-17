ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Γενική συνέλευση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 10 Μαρτίου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2026, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 6η Μαρτίου 2026, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε μορφή pdf.

Όσα αναφέρει η πρόσκληση της ΚΑΕ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»,

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. ΓΕΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004 – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/03/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENAπου χρησιμοποιεί ως έδρα της η ΚΑΕ στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 2725/1999 και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2024-30/06/2025 και μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/07/2024-30/06/2025.

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/07/2025-30/06/2026.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/07/2024 – 30/06/2025.

Συζήτηση επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 17/03/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της Εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 16.2.2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕ

«ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ»

Νικόλαος Βεζυρτζής Ιωάννης Πετμεζάς

Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος