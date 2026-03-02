ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αναλαμβάνει χρέη προπονητή ο Παντελής Μπούτσκος

Μετά το διαζύγιο με τον Γιούρι Ζντοβτς, ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι χρέη προπονητή θα αναλάβει ο Παντελής Μπούτσκος.

Ο Δικέφαλος με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου αναμένεται να αναλάβει ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και χρόνια στον πάγκο της ομάδας και γνωρίζει καλά τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το πλάνο της.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι καθήκοντα πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο Παντελής Μπούτσκος. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχει υπηρετήσει το σύλλογο για περισσότερο από μία δεκαετία, γνωρίζει άριστα τη φιλοσοφία, τη λειτουργία και το αγωνιστικό μας πλάνο και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης της διοίκησης. Σε μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα μεταβατική σεζόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για να καθοδηγήσει την ομάδα με σταθερότητα, συνέπεια και αγωνιστική πειθαρχία», τονίζεται στην ανακοίνωση.