ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε το “διαζύγιο” με τον Μάρβιν Τζόουνς

Και επισήμως παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Μάρβιν Τζόουνς.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έλυσε και τυπικά τη συνεργασία της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες τέθηκε εκτός αγωνιστικών πλάνων μετά την έλευση του Κλίφορντ Ομορούγι.

Την συγκεκριμένη εξέλιξη γνωστοποίησε και επισήμως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης, η οποία αναφέρει: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Marvin Jones. Ευχαριστούμε τον Marvin για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

