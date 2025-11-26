ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ακόμη και σήμερα οι υπογραφές για την αλλαγή σελίδας – Χατζόπουλος και Βεζυρτζής για την επόμενη μέρα

Μετά τις εξελίξεις της Δευτέρας και την επιστολή από την πλευρά Μυστακίδη, ότι όλα βαίνουν καλώς και είναι έτοιμη να αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, χθες το βράδυ, έγινε μια συνάντηση του προέδρου, Θανάση Χατζόπουλου, με τον Νίκο Βεζυρτζή και τον Γιάννη Πετμεζά, που είχε να κάνει με την απαραίτητη ενημέρωση, ενόψει της επικείμενης αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Οι άνθρωποι της ΚΑΕ και του Τέλη Μυστακίδη, συζήτησαν λειτουργικά θέματα, ακούστηκαν οι προτάσεις των εκπροσώπων της ΚΑΕ, ενώ αξιζει να σημειωθεί από την πλευρά της διοίκησης Χατζόπουλου, εκδηλώθηκε η διάθεση για βοήθεια σε οποιοδήποτε θέμα χρειαστεί.

Αυτό που προκύπτει επίσης από τη χθεσινή συνάντηση, είναι η τάση διατήρησης των στελεχών γύρω από το αγωνιστικό τμήμα.

Όσον αφορά το Παλατάκι, υπάρχει η διάθεση από την πλευρά Μυστακίδη για να δημιουργηθεί μια άλλη εταιρεία, με σκοπό την εκμετάλλευσή του, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική απόφαση σε αυτό.

Τέλος, αυτό που προκύπτει μετά από τη χθεσινή συνάντηση, είναι πως μένει να γίνει μία ακόμα, όπως όλα δείχνουν σήμερα, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές και οι πληρωμές, προκειμένου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να προχωρήσει και επίσημα στην εποχή Μυστακίδη.

Πηγή: paok24.gr