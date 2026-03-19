ΚΑΕ Άρης: Προετοιμασία ενόψει Καρδίτσας με… προβλήματα

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καρδίτσα Ιαπωνική, με μία μεσημεριανή προπόνηση σήμερα, ενώ υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα εκτός αγωνιστικού πλάνου παρέμειναν οι Στέλιος Πουλιανίτης ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο, ο Μπράις Τζόουνς ο οποίος αντιμετωπίζει τράβηγμα στον δικέφαλο αλλά και ο Βασίλης Καζαμίας ο οποίος ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στο γόνατο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η συμμετοχή των τριών αθλητών στον σαββατιάτικο αγώνα είναι, πλέον, εξαιρετικά αμφίβολη.