Ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΠΑΕ-Ερασιτέχνη για τη Νέα Τούμπα

Μία ιστορική στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε σήμερα (20/11), καθώς ο ΑΣ έδωσε ομόφωνα το “πράσινο φως” στις αλλαγές που πρότεινε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε παραδώσει νωρίτερα στον ΑΣ το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια και την ολοκλήρωση του έργου, ξεπερνώντας τα συνήθη χρονοδιαγράμματα αντίστοιχων κατασκευών.

Παράλληλα, δίνει στην ΠΑΕ τη δυνατότητα να προχωρήσει με σταθερά και ασφαλή βήματα, υλοποιώντας το όραμα για ένα σύγχρονο γήπεδο που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φιλάθλων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία χρονική στιγμή ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται να γιορτάσει τα 100 χρόνια του. Το νέο γήπεδο, για το οποίο οι οπαδοί περίμεναν χρόνια, αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο στους φιλάθλους και τον σύλλογο, συμβολίζοντας την αρχή μιας νέας εποχής για την ομάδα.

Μετά την ομόφωνη έγκριση, πλέον δίνεται το ελεύθερο στον Ιβάν Σαββίδη να προχωρήσει στην υλοποίηση της Νέας Τούμπας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος της ομάδας μπορεί πλέον να περιμένει την έναρξη ενός έργου που θα σηματοδοτήσει το μέλλον του συλλόγου για τις επόμενες δεκαετίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Mία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…

ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ Πέμπτη 20.11.2025