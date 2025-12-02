Ιστορική ημέρα η σημερινή για τον ΑΣ Άρης: “Απαλλαγή από βραχνά δεκαετιών”

Ιστορική μέρα είναι η σημερινή για τον Α.Σ. Άρης, καθώς υπεγράφη η υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης της οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε σχετική του ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης, υπογραμμίζει πως ο Σύλλογος απαλλάσσεται από έναν «βραχνά» δεκαετιών που αποτελούσε τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάπτυξής του.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα, ο πρόεδρος του Α.Σ., Λευτέρης Αρβανίτης, υπέγραψε την υπαγωγή του Ερασιτέχνη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης της οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο, μία ημέρα μετά από την τυπική έγκριση της Πολιτείας και σε συνέχεια της ψήφισης της τροπολογίας για τα ερασιτεχνικά σωματεία που είχε περάσει την 1η Αυγούστου.

Είναι μία εξέλιξη η οποία απαλλάσσει τον Α.Σ. ΑΡΗΣ από έναν «βραχνά» δεκαετιών, ο οποίος στεκόταν τροχοπέδη στην προσπάθεια του συλλόγου για ανάπτυξη. Μετά από μεγάλο αγώνα, ο ΑΡΗΣ πέτυχε τον στόχο του και πλέον, με την οφειλή προς το Δημόσιο να είναι ρυθμισμένη, μπορεί να κοιτάξει ψηλότερα σε όλους τους τομείς. Πρώτο επίτευγμα είναι η επιστροφή στην καθημερινή κανονικότητα και πρώτος στόχος η αναγέννηση των τμημάτων του και η επιστροφή – καθιέρωση στον χώρο και τις θέσεις που ανήκουν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ήταν μπροστάρης στην προσπάθεια να υπαχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό τα ερασιτεχνικά σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, με συνέπεια να πάρουν ανάσα πολλοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα».